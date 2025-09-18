В США собрали $555 млн на воскрешение птицы додо
Среди инвесторов оказался известный режиссер Питер Джексон, создатель фильма «Властелин колец»
Биотехнологический стартап Colossal Biosciences объявил о планах по воссозданию вымершей в XVII веке птицы додо. По данным Bloomberg, ученые намерены реализовать проект в течение ближайших пяти—семи лет.
Генеральный директор компании Бен Ламм сообщил о первых успехах в рамках проекта. Специалисты уже смогли вырастить первичные половые клетки голубей — птиц, генетически близких к додо.
Компания привлекла $555 млн инвестиций, а среди инвесторов оказался известный режиссер Питер Джексон, создатель фильма «Властелин колец».
