Новости общества

23:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США собрали $555 млн на воскрешение птицы додо

21:56, 18.09.2025

Среди инвесторов оказался известный режиссер Питер Джексон, создатель фильма «Властелин колец»

В США собрали $555 млн на воскрешение птицы додо
Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Биотехнологический стартап Colossal Biosciences объявил о планах по воссозданию вымершей в XVII веке птицы додо. По данным Bloomberg, ученые намерены реализовать проект в течение ближайших пяти—семи лет.

Генеральный директор компании Бен Ламм сообщил о первых успехах в рамках проекта. Специалисты уже смогли вырастить первичные половые клетки голубей — птиц, генетически близких к додо.

Компания привлекла $555 млн инвестиций, а среди инвесторов оказался известный режиссер Питер Джексон, создатель фильма «Властелин колец».

Ранее в центре Казани археологи обнаружили черепки двухсотлетней давности.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также