Завод в Дзержинске оснастят системой защиты от беспилотников стоимостью 39,4 млн рублей
Все работы по контракту должны быть завершены до конца 2025 года
На одном из заводов Дзержинска Нижегородской области будет установлена система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация о конкурсе размещена на портале государственных закупок, сообщает ИА «Время Н».
Заказчиком выступил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области. Стоимость контракта составляет 39,4 млн рублей.
Согласно техническому заданию, поставляемое оборудование должно обеспечивать обнаружение беспилотников на расстоянии до 15 километров и их нейтрализацию в радиусе 1,5 километра.
Выбор подрядчика запланирован на 12 декабря. В его обязанности войдет не только поставка оборудования, но и интеграция с действующими системами оповещения и средствами радиоэлектронной борьбы.
Все работы по контракту должны быть завершены до конца 2025 года.
Нидерланды выделят дополнительно от 1 до 2,5 млрд евро на усиление своих антидроновых систем в ответ на растущую угрозу от неопознанных беспилотных летательных аппаратов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».