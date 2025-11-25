Завод в Дзержинске оснастят системой защиты от беспилотников стоимостью 39,4 млн рублей

Все работы по контракту должны быть завершены до конца 2025 года

Фото: Радиф Кашапов

На одном из заводов Дзержинска Нижегородской области будет установлена система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация о конкурсе размещена на портале государственных закупок, сообщает ИА «Время Н».

Заказчиком выступил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области. Стоимость контракта составляет 39,4 млн рублей.

Согласно техническому заданию, поставляемое оборудование должно обеспечивать обнаружение беспилотников на расстоянии до 15 километров и их нейтрализацию в радиусе 1,5 километра.

Выбор подрядчика запланирован на 12 декабря. В его обязанности войдет не только поставка оборудования, но и интеграция с действующими системами оповещения и средствами радиоэлектронной борьбы.

Рената Валеева