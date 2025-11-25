Нидерланды выделят до 2,5 млрд евро дополнительно на антидроновые системы

В субботу воздушное движение в аэропорту на юге Нидерландов временно приостанавливали из-за обнаружения БПЛА

Нидерланды выделят дополнительно от 1 до 2,5 млрд евро на усиление своих антидроновых систем в ответ на растущую угрозу от неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил государственный секретарь при Министерстве обороны страны Гейс Тёйнман в письме парламенту.

Как говорится в письме, страны Европы, в частности Нидерланды, все чаще сталкиваются с использованием неопознанных беспилотников, что вызывает серьезную обеспокоенность.

— Недавние инциденты с российскими беспилотниками в Польше и Румынии, а также обнаружение небольших и недорогих беспилотников над критически важной инфраструктурой стран-членов НАТО и совсем недавно в Нидерландах вызывают серьезную обеспокоенность, — отметил Тёйнман.

По его словам, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам имеют решающее значение в борьбе с дронами, поэтому министерство обороны инвестирует в них дополнительные средства.

— Укрепление потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам предполагает общую сумму в пределах от 1 млрд евро до 2,5 млрд евро. Эти инвестиции будут зачислены из инвестиционного бюджета министерства обороны, — сообщил госсекретарь.

Обеспокоенность Нидерландов подкрепляется недавними инцидентами на территории королевства. Так, 21 ноября вечером военные были вынуждены применить оружие для перехвата неизвестных беспилотников над авиабазой Волкел на юге страны. На следующий день, 22 ноября, воздушное движение в аэропорту Эйндховена также на юге Нидерландов было временно приостановлено из-за обнаружения беспилотников. Хотя движение удалось восстановить в тот же вечер, министр обороны подтвердил принятие мер, не раскрывая деталей.

В начале ноября министерство обороны Нидерландов уже объявляло конкурс на поиск новых решений по выявлению и нейтрализации беспилотников, в том числе на вражеской территории.



