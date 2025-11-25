Киев ввел санкции против 56 морских судов, в том числе из России

Большинство из них обозначены как якобы российские, но в перечень также вошли суда, ходящие под флагами Танзании, Камеруна, Панамы и Барбадоса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов, которые, по мнению Киева, имеют отношение к России, а также к Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну. Санкции вводятся сроком на десять лет, передает РИА «Новости».

Согласно тексту указа, опубликованному на сайте офиса Зеленского, решение Совета нацбезопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 25 ноября 2025 года вводится в действие. В приложении к решению опубликован список из 56 судов. Большинство из них обозначены как якобы российские, но в перечень также вошли суда, ходящие под флагами Танзании, Камеруна, Панамы и Барбадоса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Меры, предусмотренные санкционным режимом, включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, остановку транзита ресурсов и перевозок, а также запрет на заход в территориальные воды Украины.

Напомним, 21 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который существенно усложняет порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь для этого требуется разрешение капитана морского порта, которое должно быть согласовано с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Согласно новому документу, без одобрения капитана порта и должностного лица ФСБ суда из иностранных портов не смогут заходить в российские морские порты.



Рената Валеева