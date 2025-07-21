В России ужесточили правила захода иностранных судов в отечественные порты

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который усложняет порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Указ основан на законе «О военном положении» от 30 января 2002 года. Согласно новому документу, суда из иностранных портов смогут заходить в российские морские порты только с одобрения капитана порта и должностного лица ФСБ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Указ вступил в силу с момента публикации, то есть с 21 июля 2025 года. ФСБ теперь будет определять ответственных лиц для согласования заходов судов, а правительство должно обеспечить выполнение новых правил.

Ранее порядок захода судов регулировался приказом Минтранса, который действовал в особых случаях, когда порты находились рядом с военно-морскими базами. Россия имеет разветвленную сеть морских портов, среди которых крупнейшие — Новороссийск, Санкт-Петербург, Мурманск и другие.

Анастасия Фартыгина