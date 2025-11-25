В Челнах возбудили дело за использование телефонной станции для мошенничества

Группа лиц действовала по предварительному сговору

Прокуратура Набережных Челнов признала законным возбуждение уголовного дела по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика (виртуальной телефонной станции) в целях мошенничества. Об этом пишет пресс-служба.

В период с 14 по 21 ноября группа лиц по предварительному сговору использовала абонентский терминал пропуска трафика на улице Авангардной в Челнах. Оборудование обеспечивало функционирование схемы, направленной на совершение мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц, находящихся на всей территории страны.

По результатам собранных материалов следователем органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ — «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное группой лиц».



Рената Валеева