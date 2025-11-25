Новости общества

Все новости
В Челнах возбудили дело за использование телефонной станции для мошенничества

17:04, 25.11.2025

Группа лиц действовала по предварительному сговору

Прокуратура Набережных Челнов признала законным возбуждение уголовного дела по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика (виртуальной телефонной станции) в целях мошенничества. Об этом пишет пресс-служба.

В период с 14 по 21 ноября группа лиц по предварительному сговору использовала абонентский терминал пропуска трафика на улице Авангардной в Челнах. Оборудование обеспечивало функционирование схемы, направленной на совершение мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц, находящихся на всей территории страны.

По результатам собранных материалов следователем органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ — «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное группой лиц».

Рената Валеева

