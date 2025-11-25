СМИ: Киев согласился с американским планом по урегулированию на Украине

Российским чиновникам уже представили сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию ситуации

Киев выразил согласие с американским планом по урегулированию конфликта на Украине, однако некоторые незначительные детали еще предстоит доработать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал CBS.

— Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение, — цитирует телеканал своего собеседника.

Ранее издание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что министр армии США Дэниел Дрисколл во вторник в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Администрация США ранее уже заявляла о разработке такого плана, однако отказывалась обсуждать его детали, подчеркивая, что работа над ним продолжается.



В Кремле заявляют о сохранении открытости для переговоров по украинскому вопросу. Президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, высказал предположение, что план США «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», однако подчеркнул, что предметно с российской стороной этот текст на данный момент не обсуждается.

По мнению российского лидера, это может быть связано с тем, что администрации США, «видимо, не удается заручиться согласием Киева», поскольку Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях» и «мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя». Владимир Путин связал такую позицию с «отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя».

Глава российского государства предупредил, что если Киев откажется от предложений США, то «и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта». Он добавил, что такой сценарий «в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем», но Россия, как многократно заявлялось ранее, «готова и к мирным переговорам», что «требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявлял, что «киевский режим должен принять решение и начать договариваться», подчеркнув, что «пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ», и это является «именно принуждением режима в Киеве к мирному решению вопроса», так как «продолжение для Киева бессмысленно и опасно».

