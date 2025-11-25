В Татарстане 77,6% федеральных дорог находятся в нормативном состоянии

В этом году в регионе было реконструировано и построено 107,5 км федеральных автодорог

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 77,6% федеральных дорог находятся в нормативном состоянии. Об этом на брифинге в кабмине сообщил глава Минтранса республики Фарит Ханифов.

В этом году в регионе было реконструировано и построено 107,5 км федеральных автодорог, рассказал он. Что касается подготовки к зимнему сезону, противогололедный материал заготовлен в полном объеме — 165 тыс. тонн. На сегодня израсходовано порядка 2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зимнее содержание трасс обеспечивают более 382 единиц дорожной техники. Для контроля за состоянием сети федеральных автомобильных дорог в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» организована круглосуточная диспетчерская служба. Обратиться в нее можно по телефону: 8 (843) 273-54-08.

Напомним, к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние, поручил президент России Владимир Путин. Для региональных трасс этот показатель должен составить не менее 60%.

Галия Гарифуллина