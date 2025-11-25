В Татарстане снизились поступления нефтегазового комплекса и химпроизводства

По налогу на прибыль в Татарстане за 10 месяцев было мобилизовано 119,7 млрд рублей, сообщила Алла Анфимова

Фото: Динар Фатыхов

По налогу на прибыль в Татарстане за 10 месяцев было мобилизовано 119,7 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 9,9%, заявила сегодня на пресс-конференции замминистра финансов республики Алла Анфимова.

По ее словам, наибольшие суммы пришлись на нефтегазовый комплекс (28,1%), строительство (7,4%), торговлю (6,4%) и финансовую деятельность (4,8%).

Снизились поступления в следующих отраслях:

нефтегазовый комплекс — на 10,6 млрд рублей, или 23,9%;

химическое и нефтехимическое производство — на 7,7 млрд рублей, или 64,4%;

кредитные организации — на 4,2 млрд рублей, или 72,8%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост наблюдается в производстве радиооптических и измерительных приборов (+1,37 млрд рублей), в строительстве (+841,6 млрд рублей), в лизинговых компаниях (+596,6 млн рублей).

Налог на доходы физлиц принес в бюджет 169,8 млрд рублей — 35% от всех доходов консолидированного бюджета. По сравнению с прошлым годом рост составил 19,4%. Это объясняется увеличением средней зарплаты.

Также консолидированный бюджет Татарстана пополнили:

акцизы — на 38,5 млрд рублей;

налоги на совокупный доход — 35,5 млрд рублей;

имущественные налоги — 61,3 млрд рублей.

Неналоговые доходы достигли 56,3 млрд рублей.



Напомним, за январь — октябрь в консолидированный бюджет Татарстана поступило 483,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 44,3 млрд рублей, или 10,1%.



Галия Гарифуллина