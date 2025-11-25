В Татарстане снизились поступления нефтегазового комплекса и химпроизводства
По налогу на прибыль в Татарстане за 10 месяцев было мобилизовано 119,7 млрд рублей, сообщила Алла Анфимова
По налогу на прибыль в Татарстане за 10 месяцев было мобилизовано 119,7 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 9,9%, заявила сегодня на пресс-конференции замминистра финансов республики Алла Анфимова.
По ее словам, наибольшие суммы пришлись на нефтегазовый комплекс (28,1%), строительство (7,4%), торговлю (6,4%) и финансовую деятельность (4,8%).
Снизились поступления в следующих отраслях:
- нефтегазовый комплекс — на 10,6 млрд рублей, или 23,9%;
- химическое и нефтехимическое производство — на 7,7 млрд рублей, или 64,4%;
- кредитные организации — на 4,2 млрд рублей, или 72,8%.
Рост наблюдается в производстве радиооптических и измерительных приборов (+1,37 млрд рублей), в строительстве (+841,6 млрд рублей), в лизинговых компаниях (+596,6 млн рублей).
Налог на доходы физлиц принес в бюджет 169,8 млрд рублей — 35% от всех доходов консолидированного бюджета. По сравнению с прошлым годом рост составил 19,4%. Это объясняется увеличением средней зарплаты.
Также консолидированный бюджет Татарстана пополнили:
- акцизы — на 38,5 млрд рублей;
- налоги на совокупный доход — 35,5 млрд рублей;
- имущественные налоги — 61,3 млрд рублей.
Неналоговые доходы достигли 56,3 млрд рублей.
Напомним, за январь — октябрь в консолидированный бюджет Татарстана поступило 483,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 44,3 млрд рублей, или 10,1%.
