Почти половина казанцев ожидает тринадцатую зарплату

Согласно исследованию, надежд на получение годового бонуса нет у 42% респондентов

Фото: Артем Дергунов

Почти половина (49%) работающих жителей Казани ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно исследованию, надежд на получение годового бонуса нет у 42% респондентов.

Анализ данных показал, что среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (54%), чем среди женщин (45%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 56%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 53%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 39%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 51%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 43%. Больше всего тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 64%.

Что касается планов по расходованию тринадцатых зарплат, то чаще всего их намерены тратить на отпуска и путешествия (19% опрошенных). 15% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 12% — пустят финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 8% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 8% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 6% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, а 2% — медицинские услуги.

Ранее депутаты обратились с инициативой о введении 13-й зарплаты для учителей, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Такая мера помогла бы обеспечить справедливую оплату труда педагогов.

Рената Валеева