В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

Подросток 2008 года рождения действовал по указанию украинских кураторов

В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности на территории Калининградской области пресечена попытка террористического акта, который планировался при координации спецслужб Украины участником запрещенной в России террористической организации в отношении одного из православных храмов региона, — говорится в сообщении.

Преступника 2008 года рождения задержали около храма 22 ноября. У него изъяли средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором с Украины.

По версии следствия, подросток вступил в переписку с вербовщиком запрещенной в РФ террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины, в мессенджере Telegram, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Преступник сообщил куратору, что готов совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима. Он провел разведку, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

Напомним, в России зафиксирован рекордный рост преступлений террористического характера. Их количество достигло 4,5 тыс. за девять месяцев.

Галия Гарифуллина