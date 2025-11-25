Новости общества

Над территорией России за ночь сбили 249 беспилотников

08:19, 25.11.2025

Больше всего БПЛА — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря

Над территорией России за ночь сбили 249 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Больше всего БПЛА — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря. Также беспилотники сбили над территориями следующих регионов:

  • 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края;
  • 23 БПЛА — над территорией Крыма;
  • 16 БПЛА — над территорией Ростовской области;
  • 7 БПЛА — над территорией Брянской области;
  • 4 БПЛА — над территорией Курской области;
  • 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
  • 2 БПЛА — над территорией Белгородской области;
  • 1 БПЛА — над территорией Липецкой области.

В период с 20.00 мск до 23.00 24 ноября дежурными средствами ПВО был перехвачен 31 беспилотник над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями Крыма, Курской, Брянской и Белгородской областей, Краснодарского края.

Напомним, вчера силы ПВО уничтожили восемь БПЛА на пути в Москву. В целях обеспечения безопасности полетов ряд столичных аэропортов вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Галия Гарифуллина

