Над территорией России за ночь сбили 249 беспилотников
Больше всего БПЛА — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря
Над территорией России за ночь сбили 249 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Больше всего БПЛА — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря. Также беспилотники сбили над территориями следующих регионов:
- 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края;
- 23 БПЛА — над территорией Крыма;
- 16 БПЛА — над территорией Ростовской области;
- 7 БПЛА — над территорией Брянской области;
- 4 БПЛА — над территорией Курской области;
- 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
- 2 БПЛА — над территорией Белгородской области;
- 1 БПЛА — над территорией Липецкой области.
В период с 20.00 мск до 23.00 24 ноября дежурными средствами ПВО был перехвачен 31 беспилотник над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями Крыма, Курской, Брянской и Белгородской областей, Краснодарского края.
Напомним, вчера силы ПВО уничтожили восемь БПЛА на пути в Москву. В целях обеспечения безопасности полетов ряд столичных аэропортов вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
