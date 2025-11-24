Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА на пути в Москву

Всего средства ПВО уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов

Фото: Анастасия Фартыгина

Российские средства ПВО уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 14 — над территорией Московского региона, включая восемь, которые направлялись непосредственно к Москве. Об этом сообщило Минобороны.

В целях обеспечения безопасности полетов, ряд столичных аэропортов вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, в аэропорту Шереметьево прием и выпуск воздушных судов был временно приостановлен с 13:05 мск, а в 13:15 мск ограничения были сняты. Почти одновременно с этим, в 12:48 мск, на шесть минут приостановил прием воздушных судов аэропорт Домодедово, а в 12:55 на десять минут — аэропорт Жуковский.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ночью силами ПВО сбито 93 беспилотника над четырьмя российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Почти половина из них — 45 БПЛА — были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью. Еще семь беспилотников уничтожены над территорией Нижегородской области.

В Татарстане минувшей ночью также действовал режим беспилотной опасности. Его объявляли в 03:41 и отменили в 06:14 мск.

Рената Валеева