В Казани уничтожили более 24 кг санкционного сыра из стран ЕС

Продукты приехали из Нидерландов, Италии, Франции, Германии и Ирландии

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Татарстану пресекли оборот санкционной продукции в одной из торговых точек Казани. В ходе проверки было изъято и впоследствии уничтожено более 24 кг сыра, произведенного в Нидерландах, Италии, Франции, Германии и Ирландии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основной причиной для изъятия стало отсутствие необходимых ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество продукции. По российскому законодательству, продовольственные товары без таких документов подлежат немедленному уничтожению.

Помимо отсутствия документов, вся партия сыра подпадала под действие запрета на ввоз так называемых санкционных товаров в Россию. Эти ограничения введены в рамках специальных экономических мер, а также с целью минимизации рисков, связанных с потенциальными вспышками опасных заболеваний, например, ящура в Германии, которые могут угрожать ветеринарно-санитарной безопасности страны.



