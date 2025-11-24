«Газпром трансгаз Казань» не справился с планом проверки газового оборудования

Среди успешно справившихся с задачей — подразделения в Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Лениногорском, Нурлатском и Сабинском районах

Фото: Реальное время

Большая часть структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Казань» не выполнила план по проверке газового оборудования в жилых домах за первые 10 месяцев текущего года. По данным Госжилинспекции Татарстана, только шесть из четырнадцати подразделений компании полностью завершили запланированные обследования в квартирах и частных домах. Остальные восемь — отстают от графика.

Среди успешно справившихся с задачей и даже перевыполнивших план — подразделения в Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Лениногорском, Нурлатском и Сабинском районах.

В то же время самые низкие показатели выполнения плана зафиксированы у ЭПУ «Елабугагаз», которое выполнило лишь 75,2% от запланированного объема работ. За ним следуют ЭПУ «Челныгаз» с показателем 86,1% и ЭПУ «Зеленодольскгаз» с 87,9%. У остальных не выполнивших план структурных подразделений процент выполнения составляет от 92,6% до 97,5%.

За 10 месяцев от организации поступило 287 материалов об административных правонарушениях в сфере газового оборудования. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн рублей.



Рената Валеева