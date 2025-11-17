В Татарстане оштрафовали жителей на 1,5 млн рублей за нарушения правил газовой безопасности

За 10 месяцев 2025 года в Жилинспекцию Татарстана от ООО «Газпром трансгаз Казань» поступило 287 материалов об административных правонарушениях в сфере газового оборудования. С учетом дел, перешедших с конца прошлого года, общее количество материалов достигло 354. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн рублей.

Основным нарушением со стороны жителей стал недопуск специалистов-газовиков для проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования. Из 263 материалов по этому нарушению:

по 168 случаям назначены штрафы;

по 1 материалу вынесено предупреждение;

по 33 — отказано в возбуждении дела;

22 материала возвращены;

9 находятся в работе.

Также значительное количество правонарушений связано с уклонением от заключения обязательного договора на техобслуживание газового оборудования. По этой статье поступило 62 материала, по 52 из которых уже назначено наказание.

За самовольное подключение и установку газового оборудования без привлечения специализированной организации к административной ответственности привлекли 27 граждан, по двум материалам было отказано в возбуждении дела.



Анастасия Фартыгина