В Татарстане оштрафовали жителей на 1,5 млн рублей за нарушения правил газовой безопасности
Также значительное количество правонарушений связано с уклонением от заключения обязательного договора на техобслуживание газового оборудования
За 10 месяцев 2025 года в Жилинспекцию Татарстана от ООО «Газпром трансгаз Казань» поступило 287 материалов об административных правонарушениях в сфере газового оборудования. С учетом дел, перешедших с конца прошлого года, общее количество материалов достигло 354. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн рублей.
Основным нарушением со стороны жителей стал недопуск специалистов-газовиков для проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования. Из 263 материалов по этому нарушению:
- по 168 случаям назначены штрафы;
- по 1 материалу вынесено предупреждение;
- по 33 — отказано в возбуждении дела;
- 22 материала возвращены;
- 9 находятся в работе.
Также значительное количество правонарушений связано с уклонением от заключения обязательного договора на техобслуживание газового оборудования. По этой статье поступило 62 материала, по 52 из которых уже назначено наказание.
За самовольное подключение и установку газового оборудования без привлечения специализированной организации к административной ответственности привлекли 27 граждан, по двум материалам было отказано в возбуждении дела.
