ФАС обязала ПФО и другие регионы убрать 11,3 млрд рублей «лишних» трат на ТКО

Служба выдала 64 предписания об устранении нарушений, адресованных 83 региональным органам тарифного регулирования

Фото: Динар Фатыхов

ФАС завершила проверку тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и предписала региональным операторам исключить из них 11,3 млрд рублей. Речь идет о необоснованных расходах, которые были заложены в тарифы на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка затронула несколько регионов страны, включая ПФО. По ее итогам служба выдала 64 предписания об устранении нарушений, адресованных 83 региональным органам тарифного регулирования.

Среди выявленных нарушений — включение регуляторами на местах в тарифы расходов на транспортировку без подтверждающих документов. Также обнаружено, что не анализировались полученные компаниями бюджетные субсидии, что приводило к двойному финансированию одних и тех же статей — как за счет граждан, так и за счет бюджета. В ряде субъектов в тарифы были заложены инвестиционные расходы, превышающие реальные объемы финансирования.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

ФАС также выявила случаи, когда в стоимость услуги для населения включались затраты на обработку отходов, которая фактически не приводит к уменьшению объема мусора, направляемого на полигоны. Это означает, что потребители могли платить за неэффективные экологические операции.

Сейчас в Татарстане образуется около 13 млн кубометров мусора (при численности населения в 4 млн человек, — прим. ред.). Инфраструктура ТКО включает пять сортировочных и две мусороперерабатывающие станции. К 2030 году республика ставит задачу выйти на 100%-ную сортировку отходов и в два раза снизить объем захоронения отходов, что соответствует национальным целям по построению экономики замкнутого цикла, то есть безотходной.



Рената Валеева