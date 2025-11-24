Управление образования Альметьевского района закупит новогодние подарки для школьников за 9 млн рублей

Всего будет приобретено более 24 000 сладких подарков

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Управление образования Альметьевского района объявило конкурс на поставку новогодних подарков для школьников. На это планируется потратить чуть более 9 миллионов рублей.

Подарки должны соответствовать действующим стандартам и требованиям безопасности. Упаковка подарков должна быть красочной и современной, с уникальным дизайном, включающим символы Нового года: лошадь (конь), елку, праздничные шары и логотип Альметьевска. Макет упаковки будет согласован с заказчиком. Остаточный срок годности кондитерских изделий на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

Каждый подарок будет включать в себя вкладыш с составом кондитерского набора, красочную картонную упаковку с индивидуальным дизайном и новогодний подарок, вес которого должен быть не менее 772 граммов. В состав подарка входят конфеты различных видов, зефир, сокосодержащий напиток, мармелад, печенье, леденцы и другие кондитерские изделия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский аэропорт закупит 1 360 подарков за 2,3 миллиона рублей.

Дмитрий Зайцев