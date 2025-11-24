В России начали активно снимать наличку — рост наличных денег в обращении вырос в 5 раз

За период с июля по сентябрь объем увеличился на 659 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

За период с июля по сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей. Такие данные приводит издание «Известия» со ссылкой на информацию ЦБ. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года показатель вырос лишь на 137 млрд рублей.

По мнению главы отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой рост спроса на наличные связан с несколькими факторами. В частности, россияне стали чаще снимать деньги из‑за перебоев с мобильным интернетом. Кроме того, часть граждан предпочла увеличить долю расчетов наличными, чтобы избежать возможных блокировок и задержек при проведении финансовых операций. Еще одной причиной усиления спроса на наличные стало ужесточение контроля за подозрительными операциями.

Одновременно с ростом оборота наличных наблюдается и другая тенденция: на фоне более строгого контроля за финансовыми операциями существенно подорожали услуги организаторов схем по выводу денег (дроповодов). Напомним, что пятитысячные купюры лидируют среди подделок в банках Татарстана.

Наталья Жирнова