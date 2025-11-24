В Мензелинске ликвидировали свалку площадью почти 6 тыс. кв. метров

Экологи произвели расчет ущерба, нанесенного почвам, и установили его размер в 3,6 млн рублей

Инспекторы Прикамского управления в ходе мониторинга выявили в Мензелинске экологическое нарушение — несанкционированное складирование отходов. Площадь загрязненной территории достигла 5,8 тыс. кв. м, а объем накопленных отходов составил 8,8 тыс. куб. м. При этом высота мусорных навалов местами доходила до трех метров.

Экологи произвели расчет ущерба, нанесенного почвам, и установили его размер в 3,6 млн рублей. Известно, что исполкому Мензелинска направили предостережение и претензионное письмо, однако требуемая сумма возмещена не была. В связи с этим управление обратилось в Арбитражный суд Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что ликвидация свалки вошла в перечень природоохранных мероприятий, финансируемых за счет экологических платежей районного бюджета. На сегодняшний день все работы по устранению нарушения завершены. В рамках реабилитационных мероприятий территорию полностью очистили от мусора. Для восстановления экосистемы высадили более 5 тыс. саженцев. С целью предотвращения повторного складирования отходов установили пять камер видеомониторинга и разместили предупредительные аншлаги.

Ранее в Набережных Челнах по требованию Минэкологии убрали крупную свалку.

Наталья Жирнова