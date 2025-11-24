Владислав Усанов стал замминистра по делам молодежи Татарстана

До этого он занимал должность начальника отдела профессиональной и творческой самореализации в Минмоле республики

Владислав Усанов стал замминистра по делам молодежи Татарстана. Указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В 2005 году он поступил на службу в министерство по делам молодежи, спорту и туризму. В 2013 году занял должность начальника отдела по работе с детскими и молодежными организациями, а в 2018 году перешел на позицию начальника отдела реализации и развития госпрограмм министерства. К 2023 году Усманов дослужился до начальника отдела профессиональной и творческой самореализации в том же министерстве.

Напомним, что до этого два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство.

Наталья Жирнова