Не все выпускники медвузов будут обязаны отрабатывать 3 года в госучреждениях

Трехлетний срок будет установлен для специалистов ключевых практических направлений

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила трудоустройства для выпускников медицинских вузов и колледжей. Соответствующий закон на прошлой неделе подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, все бюджетные места в ординатуре станут целевыми. Это означает, что выпускники обязаны отработать до трех лет в государственных или муниципальных медучреждениях — под руководством врача‑наставника. В случае нарушения условий целевого договора студент должен будет возместить бюджету затраты на свое обучение, а также выплатить штраф в двукратном размере этой суммы.

Как сообщает «Коммерсант», трехлетний срок установлен для хирургов, онкологов и неонатологов. Для большинства других выпускников период работы с наставником окажется короче. Еще более льготные условия предусмотрены для тех, кто решит трудоустроиться в сельской местности, малых городах или новых регионах — там срок отработки будет минимальным.



Ряд специалистов полностью освободят от обязательной работы с наставником. В их число входят фармацевты, а также представители некоторых узких медицинских направлений, включая гигиену питания, гигиену труда, организацию санэпидслужбы, авиационную и космическую медицину и водолазную медицину.

