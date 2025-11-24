В Татарстане экс‑главу Камских Полян осудили за получение взятки

Он получил условный срок и штраф в размере более 300 тыс. рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Набережночелнинского суда

В Татарстане экс‑главу Камских Полян Рината Салахутдинова осудили за получение взятки. Нижнекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы поселка. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Сообщается, что в конце января 2025 года (22–23 января) Салахутдинов через посредника получил от директора ООО «Наш дом Камские Поляны» взятку в виде мобильного телефона стоимостью 108 тыс. рублей. За это он должен был содействовать в подписании актов выполненных работ по действующим муниципальным контрактам и заключении новых, не применять меры ответственности при выявлении нарушений, а также использовать свое должностное положение и авторитет в интересах общества.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме того, Салахутдинов обязан выплатить штраф в размере 324 тыс. рублей и лишен права занимать должности на гослужбе и в органах местного самоуправления на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее должностных лиц Татарстана обвинили во взятках за алкогольные лицензии.

Наталья Жирнова