Чиновников Татарстана обвинили во взятках за алкогольные лицензии

Предприниматель получил лицензии на продажу алкоголя для двух своих торговых объектов в Казани

Фото: Мария Зверева

В Татарстане двум должностным лицам — начальнику отдела лицензирования Госалкогольинспекции РТ и государственному инспектору Госкомитета РТ по биологическим ресурсам — предъявили обвинения в совершении коррупционных преступлений. Они обвиняются по статьям ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Как удалось выяснить «Реальному времени», 20 ноября Ново-Савиновский суд Казани отправил под домашний арест начальника отдела Госалкогольинспекции Татарстана Ильдара Хузина, задержанного по подозрению в получении взятки. Предполагаемый посредник Артур Газизуллин из Госкомитета отпущен под подписку о невыезде, уточняют наши источники.

В период с мая по октябрь 2025 года инспектор Госкомитета выступил посредником, передав начальнику отдела Госалкогольинспекции 150 тыс. рублей. Средства были получены от казанского предпринимателя за содействие в получении лицензии на реализацию алкогольной продукции в обход законодательства.

В результате предприниматель получил лицензии на продажу алкоголя для двух своих торговых объектов в Казани.



Обвиняемые не только признали свою причастность к инкриминируемым преступлениям, но и дали показания об иных фактах совершенных ими противоправных действий. Этим новым эпизодам также будет дана правовая оценка в ходе расследования уголовного дела.



Рената Валеева