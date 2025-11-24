Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани повреждена контактная сеть — остановлены трамваи №1, 6 и троллейбус №13

08:57, 24.11.2025

На месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс»

В Казани повреждена контактная сеть — остановлены трамваи №1, 6 и троллейбус №13
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Дементьева произошло повреждение контактной сети. Инцидент зафиксирован напротив магазина «Лента», сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В связи с аварией временно прекращено движение общественного транспорта: приостановлены троллейбусный маршрут №13 и трамвайные маршруты №1 и 6. На месте происшествия работают аварийные службы предприятия — специалисты приступили к устранению неисправности.

Напомним, что с 2026 года проезд в общественном транспорте в Татарстане составит 46 рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также