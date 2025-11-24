В Казани повреждена контактная сеть — остановлены трамваи №1, 6 и троллейбус №13
На месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс»
В Казани на улице Дементьева произошло повреждение контактной сети. Инцидент зафиксирован напротив магазина «Лента», сообщает МУП «Метроэлектротранс».
В связи с аварией временно прекращено движение общественного транспорта: приостановлены троллейбусный маршрут №13 и трамвайные маршруты №1 и 6. На месте происшествия работают аварийные службы предприятия — специалисты приступили к устранению неисправности.
Напомним, что с 2026 года проезд в общественном транспорте в Татарстане составит 46 рублей.
