«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате

Фильм стал первым за три года зарубежным релизом с такими сборами

Фото: Динар Фатыхов

Американский фильм «Иллюзия обмана — 3» за 11 дней в российском прокате заработал 1 млрд рублей. Это следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина стала первым за три года зарубежным релизом, который смог преодолеть эту отметку.

Кинолента вышла в прокат 13 ноября. За первый уик-энд, с 13 по 16 ноября, она собрала 538 млн рублей, а за второй — 301 млн рублей, не считая данных от предпродажи билетов.

В третьей части фильма о банде грабителей-фокусников к своим ролям в ленте вернулись Морган Фримен, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко и Айла Фишер. К актерскому составу присоединилась Розамунда Пайк. Режиссером фильма стал Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед. На картах не значится»). Причем последняя его картина в 2022 году также заработала в российском прокате 1,5 млрд рублей.

Елизавета Пуншева