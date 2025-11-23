Путин на следующей неделе посетит Киргизию

Он примет участие в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Киргизию на предстоящей неделе для участия в саммите ОДКБ. Встреча глав государств — членов ОДКБ пройдет в столице республики Бишкеке. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Помимо участия в саммите в рабочем графике российского лидера значатся другие международные контакты. В их числе запланированы телефонные переговоры с иностранными коллегами.

Также в расписании главы российского государства предусмотрена отдельная встреча с участниками V Конгресса молодых ученых. Мероприятие пройдет в период с 26 по 28 ноября и соберет представителей научного сообщества.

Елизавета Пуншева