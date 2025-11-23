«Ак Барс» объявил состав на матч с «Шанхаем» в Санкт-Петербурге

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени

«Ак Барс» определился с составом на матч с клубом «Шанхайские драконы» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра в Санкт-Петербурге начнется в 17:00 по московскому времени.

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина оставил без изменений состав, по сравнению с предыдущим матчем с «Нефтехимиком» (3:2). В воротах снова с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ Планета» в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» после 29 сыгранных матчей занимает второе место в Восточной конференции, «Шанхай» идет шестым на Западе.

Зульфат Шафигуллин