Институт Пушкина признал слово «Победа» словом 2025 года

Второе и третье места заняли «MAX» и «нейросеть»

Фото: Артем Дергунов

Слово «Победа» стало самым популярным словом 2025 года. Второе и третье место заняли «MAX» и «нейросеть» соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

— В итоге «Словом года — 2025» признано слово «победа». В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова «победа» в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пресс-службе отметили, что второе и третье места в 2025 году, по результатам опроса, заняли слова «MAX» — название первого национального мессенджера, и «нейросеть». Интересно, что нейросеть становилась словом года в 2023 году. Ее повторный выход в лидеры говорит о том, что технологии искусственного интеллекта относятся к ключевым концептам современности с растущей актуальностью.

В список кандидатов на слово года в 2025 году попали также «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», «генерировать».

— Для российского общества «победа» — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье, — приводятся в сообщении слова ректора Института Пушкина Никиты Гусева.

Елизавета Пуншева