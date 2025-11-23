Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий

С вечера субботы до утра понедельника в республике ожидается гололед

Фото: Инна Серова

МЧС Татарстана предупредило жителей республики о резком ухудшении погодных условий. Информация опубликована в приложении ведомства.

Так, вечером 23, ночью и утром 24 ноября на отдельных участках дорог ожидается гололед.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В МЧС рекомендуют для перехода проезжей части использовать только надземные и подземные пешеходные переходы. Кроме того, необходимо следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о крайне неустойчивой погоде с резкими перепадами температур, дождями, сильным ветром и гололедицей, что вызвано быстрым смещением воздушных масс.

Елизавета Пуншева