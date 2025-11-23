Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий
С вечера субботы до утра понедельника в республике ожидается гололед
МЧС Татарстана предупредило жителей республики о резком ухудшении погодных условий. Информация опубликована в приложении ведомства.
Так, вечером 23, ночью и утром 24 ноября на отдельных участках дорог ожидается гололед.
В МЧС рекомендуют для перехода проезжей части использовать только надземные и подземные пешеходные переходы. Кроме того, необходимо следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям.
Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о крайне неустойчивой погоде с резкими перепадами температур, дождями, сильным ветром и гололедицей, что вызвано быстрым смещением воздушных масс.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».