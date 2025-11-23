Состояние Дональда Трампа сократилось на $1,1 млрд

Это связано с падением акций Trump Media

Президент США Дональд Трамп потерял $1,1 млрд с сентября текущего года на фоне снижения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group (TMTG). Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно данным издания, общее состояние американского лидера уменьшилось до $6,2 млрд против $7,3 млрд, зафиксированных в сентябре.

— По состоянию на сентябрь состояние Трампа выросло на $3 млрд за последний год, что позволило ему занять 201-е место в списке Forbes 400 самых богатых людей Америки, поднявшись на 118 позиций по сравнению со списком 2024 года, — отмечает журнал.

В публикации подчеркивается, что предыдущий рост благосостояния политика в значительной степени был обеспечен инвестициями семьи Трампа в криптовалюту.

Также отмечается, что глава Белого дома ранее уже заявил о передаче своей доли в Trump Media and Technology Group, которая, в частности, владеет социальной сетью Truth Social, под контроль траста, доверительным собственником которого является сын президента Дональд Трам-младший.

Елизавета Пуншева