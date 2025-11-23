В России появится единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины

Это необходимо для борьбы с фишинговыми сайтами

Фото: Нафиса Миннехузина

В России появится единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины для борьбы с фишинговыми сайтами. Вопрос планируют проработать в правительстве в следующем году, сообщает РИА «Новости».



Как следует из документа, профильные ведомства проработают вопрос о целесообразности создания единого реестра ссылок на официальные сайты хозяйствующих субъектов, которые на законных основаниях осуществляют деятельность посредством интернета.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это должно повысить эффективность ограничения доступа к подменным (фишинговым) ресурсам за счет их своевременного выявления методом исключения.

Срок реализации меры — третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны быть представлены предложения по созданию такого реестра. Проработкой вопроса займутся Минцифры России, МВД, Минфин, ФНС, Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Банком России.

Елизавета Пуншева