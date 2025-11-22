Завтра в Татарстане снова ожидаются сильные дожди
Об этом сообщили в Гидрометцентре
Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, которое затронет территорию региона и его столицу в субботу, 23 ноября.
Согласно прогнозу, в течение ночи и дня местами по республике, включая Казань, ожидается густой туман, который значительно ухудшит видимость на дорогах.
Кроме того, утром и днем в субботу синоптики предсказывают сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Подробнее о погоде — в материале «Реального времени».
