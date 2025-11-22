Новости общества

Завтра в Татарстане снова ожидаются сильные дожди

16:35, 22.11.2025

Об этом сообщили в Гидрометцентре

Завтра в Татарстане снова ожидаются сильные дожди
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, которое затронет территорию региона и его столицу в субботу, 23 ноября.

Согласно прогнозу, в течение ночи и дня местами по республике, включая Казань, ожидается густой туман, который значительно ухудшит видимость на дорогах.

Кроме того, утром и днем в субботу синоптики предсказывают сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Рената Валеева

