Казанца будут судить по обвинению в покушении на убийство своего дяди

Потерпевшему удалось спастись, заперевшись от нападавшего на кухне

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство своего 55-летнего дяди. Об этом сообщило СУ СКР по РТ.



Инцидент произошел 21 сентября 2025 года. В тот день обвиняемый пришел в гости к своему дяде, проживавшему в одном из домов по улице Январской Казани, где они вместе распивали спиртные напитки.

В какой-то момент между родственниками вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки молодой человек нанес дяде удары ножом по различным частям тела.

Потерпевшему удалось спастись, заперевшись от нападавшего на кухне. Сожительница мужчины, ставшая свидетельницей происходящего, вызвала на место сотрудников экстренных служб. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника, а пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана помощь.



Рената Валеева