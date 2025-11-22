Исследование: казанские сотрудники тратят часы на онлайн-совещания из-за разговорчивых руководителей

Респонденты уверены, что могли бы справиться с задачами в течение получаса, но их работе мешают перебивающие друг друга коллеги и шум

Фото: Мария Зверева

Четверть казанских сотрудников (26%) проводят на каждом онлайн-звонке от одного до двух часов. При этом большинство респондентов уверены, что могли бы справиться с задачами в течение получаса, но их работе мешают разговорчивые руководители (37%), перебивающие друг друга коллеги (23%) и фоновый шум (21%). Об этом «Реальному времени» сообщили в сети смарт-офисов SOK и сервиса видеоконференций «Яндекс Телемост».

Согласно результатам исследования, онлайн-звонки прочно закрепились в корпоративной культуре казанских компаний. Более четверти опрошенных офисных сотрудников (29%) присутствуют минимум на одном онлайн-звонке в день, а 23% участвуют в нескольких совещаниях ежедневно.

Несмотря на то что 72% звонков завершаются в течение часа, значительная часть совещаний затягивается. 26% респондентов сообщили, что проводят на них от одного до двух часов. Сами сотрудники считают, что идеальная онлайн-конференция должна длиться не более получаса (мнение 33% опрошенных).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Проблемы создает и место подключения к звонку. Пятая часть (20%) опрошенных пожаловались на отсутствие комфортного места для онлайн-связи. Каждому шестому (17%) сотруднику приходилось хотя бы раз подключаться к звонку из кофейни, 9% проводили онлайн-совещания из салона автомобиля, а 2% — даже из метро. При этом 26% респондентов отметили, что их сильно раздражает, когда другие участники встречи подключаются к видеоконференции на ходу.



Рената Валеева