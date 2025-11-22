Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья могут отменить

Если его отменят 1 января, по уже вступившим в силу судебным решениям застройщикам предстоит выплатить более 100 млрд рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможном прекращении действия моратория на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья, начиная со следующего года. По его словам, такое решение обсуждается в правительстве из-за увеличения числа проектов с задержками, затрагивающими большое количество дольщиков.

Мораторий ввели в условиях сложной экономической ситуации, обусловленной проведением СВО и высокими процентными ставками, что, по словам Хуснуллина, объективно затрудняло своевременное завершение проектов.

Однако, как отметил вице-премьер в интервью, ситуация изменилась:

— Мы видим, что количество таких проектов увеличилось до 19%. Это 132 тыс. заемщиков. Поэтому мы приняли решение в правительстве о том, что больше продлевать эту норму не будем. Что со следующего года, если будут сорваны сроки, застройщикам придется платить штраф <...> Мы такое решение сейчас обсуждаем и, скорее всего, с нового года это решение об отсрочке без штрафов отменим.

Хуснуллин уточнил, что власти также обсуждают сроки реструктуризации штрафов.

— Потому что если все штрафы одновременно выплачивать, то ряд застройщиков, они выплатят штраф, но не смогут достроить жилье. Поэтому найти этот баланс — как раз наша сейчас задача вместе с губернаторами, — заключил зампред правительства.

Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков также высказывался против продления моратория, указывая на «эффект накопления». «Продлевать мораторий на штрафы для застройщиков дальше нельзя. Эта мера сработала и помогла: она была введена в 2022 году, прошло три года — было время адаптироваться к новым реалиям и настроить свою работу», — сказал Глушков журналистам. По его мнению, дальнейшее продление моратория будет способствовать только накоплению общей суммы штрафов.

Глушков также сообщил, что если мораторий будет отменен 1 января, по уже вступившим в силу судебным решениям застройщикам предстоит выплатить более 100 млрд рублей.

Рената Валеева