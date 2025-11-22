УНИКС проведет заключительный матч осенней кампании против «Бетсити Парма»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня баскетбольный клуб УНИКС (10-1), единоличный лидер чемпионата Единой лиги ВТБ, отправился на берега Камы, где завершит свою осеннюю кампанию матчем против пермской команды «Бетсити Парма» (6-5).

По прошествии двух месяцев турнира казанцы остаются единственным клубом Лиги, имеющим всего одно поражение. Также УНИКС, наряду с «Локо», входит в число самых «горячих» команд турнира, демонстрируя текущую беспроигрышную серию из четырех матчей.

Пермская «Парма» с положительным балансом побед и поражений 6-5 замыкает шестерку лучших команд таблицы. Подопечные Евгения Пашутина, самого побеждающего тренера в истории Единой лиги, уже успели сотворить громкую сенсацию нынешнего сезона: 5 октября уральцы одержали победу над чемпионом последних двух лет, московским ЦСКА, со счетом 83:80.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Парма» традиционно сильно выступает в родных стенах, одержав четыре победы в пяти домашних матчах текущего сезона. Из-за травм в составе УНИКСа отсутствуют сразу три легионера: защитники Пэрис Ли и Си Джей Брайс, а также форвард Дишон Пьер.

Тем не менее у УНИКСа есть поводы для оптимизма. В последних пяти личных встречах с уральцами татарстанцы неизменно выходили победителями, включая домашний матч открытия регулярного сезона, который завершился со счетом 103:83 в пользу казанской команды.

Рената Валеева