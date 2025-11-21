В Татарстане количество вакантных мест в сфере строительства и ЖКХ достигло 11 тысяч

Всего в республике предлагается 40 502 вакансии в различных сферах

Фото: Мария Зверева

На Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» работодатели Татарстана разместили 40 502 вакансии. Наибольший спрос на рабочую силу наблюдается в нескольких ключевых отраслях экономики, сообщает Минтруд республики.

Лидером по количеству открытых вакансий стала сфера строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на которую приходится 29,5% от общего числа предложений — это 11,9 тыс. рабочих мест. Второе место занимает промышленная отрасль с долей 24,1% (9,7 тыс. вакансий).

Значительное количество предложений также сосредоточено в сфере межотраслевых профессий и специальностей — 23,6% (9,6 тыс. вакансий). В социальной сфере, включающей здравоохранение, образование, науку, культуру и государственную службу, открыто 3,8 тыс. рабочих мест (9,5%). Сектор продаж и бытового обслуживания, а также оказания услуг населению представлен 2,9 тыс. вакансий (7,2%).

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

В транспортной отрасли доступно 1,7 тыс. рабочих мест (4,1%), в сельском хозяйстве, экологии и ветеринарии — 700 вакансий (1,6%). Наименьшую долю занимают позиции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи — 200 рабочих мест (0,4%).

Напомним, что в Нижнекамске могут дезинфицировать общежития.

Наталья Жирнова