Арефьев вместо Бердина: «Ак Барс» анонсировал состав на игру с «Нефтехимиком»

В турнирной таблице команды идут с разделением в пять очков

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» анонсировал состав на игру с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая состоится в Нижнекамске в 19:30 мск. На выездные матчи вместо Михаила Бердина поехал Максим Арефьев.

В нынешнем чемпионате команды провели два «татарстанских дерби» и обменялись победами. «Нефтехимик» занимает пятое место в Восточной конференции, «Ак Барс» идет третьим. Команды разделяют только пять очков.

В четвертом звене появился Дыняк, а вот Степана Терехова не будет на игре.

Наталья Жирнова