«Водоканал» завершает восстановление поврежденного коллектора в Советском районе

После завершения технических работ планируется восстановление благоустройства территории и компенсационное озеленение

В Казани близятся к завершению ремонтные работы на аварийном участке канализационного коллектора на улице Латышских Стрелков. Напомним, что в начале месяца здесь произошло серьезное повреждение инфраструктуры из-за незаконных действий владельца участка в СНТ «Любитель».

Собственник территории, стремясь расширить свои владения, самовольно засыпал овраг, использовав более 150 самосвалов грунта. Эти действия привели к повреждению канализационной трубы и высоковольтных кабелей, что создало угрозу отключения коммунальных услуг для 600 домов Советского района.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ходе ремонта были проложены обводная линия и новые участки труб, установлены две смотровые камеры. Также были перенесены линии кабелей насосной станции. На текущем этапе рабочие занимаются демонтажем временного шпунтового ограждения и обратной засыпкой колодцев и камер. После завершения технических работ планируется восстановление благоустройства территории и компенсационное озеленение.

Ранее в Татарстане состоялось выездное совещание штаба в рамках инцидента №55, главной темой которого стала оценка и повышение эффективности эксплуатации очистных сооружений. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова