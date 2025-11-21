ЦБ сохранит нулевую комиссию для бизнеса при работе с цифровыми рублями
По истечении льготного срока для юридических лиц будут установлены минимальные тарифы
Центральный банк России принял решение о продлении льготного периода для юридических лиц при проведении операций с цифровыми рублями. Нулевая комиссия будет действовать еще один год, сообщает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в течение продленного периода компании смогут осуществлять операции с цифровыми рублями без взимания комиссии. По истечении льготного срока для юридических лиц будут установлены минимальные тарифы, действующие на платежном рынке. Для физических лиц сохраняются прежние условия: все операции с цифровыми рублями останутся бесплатными. Кроме того, пользователи смогут без комиссий открывать и закрывать счета на платформе цифрового рубля.
Напомним, что Татарстан попал в число лидеров по суммарным тратам на кибербезопасность.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».