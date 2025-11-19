Татарстан попал в число лидеров по суммарным тратам на кибербезопасность

По суммарным затратам лидирует Москва — 132,3 млрд рублей, или 63,3% от общероссийских расходов

Фото: Динар Фатыхов

Совокупные затраты российских компаний и госсектора на кибербезопасность в 2024 году выросли на 21% и достигли рекордных 209 млрд рублей. В пересчете на одно юрлицо средние годовые расходы составили 800 тыс. рублей.



Татарстан вошел в десятку регионов по суммарным вложениям в кибербезопасность, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Финэкспертизы».



Отраслевые лидеры по расходам на защиту (средние расходы на одну организацию):

Информация и связь — 4,3 млн.

Финансы и страхование — 4 млн.

Добыча полезных ископаемых — 2,2 млн.

Энерго— и теплоснабжение — 2 млн.

Транспортировка и хранение — 1,4 млн.

Образование — 1,3 млн.

По суммарным затратам лидирует Москва — 132,3 млрд рублей (63,3% от общероссийских расходов), далее — Санкт‑Петербург (16,3 млрд, 7,8%), Московская область (5,3 млрд). В десятку также вошли Самарская и Свердловская области, ХМАО, Татарстан, Красноярский и Краснодарский края, Нижегородская область.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минимальные средние траты на киберзащиту отмечены в Алтае, Ингушетии, Дагестане, Адыгее, Хакасии, Северной Осетии, Тыве, Калмыкии, Алтайском крае и Ивановской области — менее 63 тыс. руб. на организацию в год.

Затраты на кибербезопасность в России развивались неоднородно: падение в 2020 году до 95,3 млрд рублей, резкий рост в 2021‑м до 185,6 млрд, затем снижение в 2022‑м до 148,7 млрд, и восстановление в 2023‑м до 172,7 млрд. Итог 2024 года — новый рекорд 209 млрд руб.

Рената Валеева