Историческое здание земской управы в Болгаре ожидает реставрация

После завершения реставрации там разместится современный молодежный центр с творческими мастерскими, клубами и залами

В Болгаре начнется реставрация памятника архитектуры конца XIX века — здания земской управы. Комитет Татарстана по охране ОКН согласовал проект восстановления и приспособления исторического здания.

В ходе реставрации будут восстановлены резные наличники, ажурные подзоры, балкон и башенка, которые можно увидеть на старинных фотографиях. Деревянную обшивку заменят на новые доски с аутентичным профилем и историческим цветом. Окна и двери изготовят по оригинальным образцам.

Внутренние работы также предусматривают сохранение традиционной планировки здания. Специалисты отреставрируют старинные лестницы и двери, восстановят полы, потолочные карнизы и отделку по историческим технологиям. Все современные инженерные системы будут скрыты, чтобы не нарушать атмосферу прошлого.

После завершения реставрации здесь разместится современный молодежный центр с творческими мастерскими, клубами и залами. Ранее стало известно, что в Билярске для Дома Арбузова утвердят границы охраны.

Наталья Жирнова