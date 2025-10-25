В Билярске для Дома Арбузова утвердят границы охраны
Здесь запретят строительство и установку рекламных баннеров
В Билярске для объекта культурного наследия (ОКН) — Дома Арбузова утвердят границы зоны охраны. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
Площадь самого объекта составляет 1,9 квадратного метра. На территории вокруг здания после утверждения границ зон охраны будет запрещен ряд действий:
- строительство, за исключением линейных объектов;
- использование строительных технологий, оказывающих негативное влияние на ОКН;
- размещение взрыво— и пожароопасных объектов;
- строительство линейных объектов наземным и надземным способом, за исключением автодорог;
- размещение рекламных конструкций;
- размещение базовых станций сотовой связи.
Кроме того, на территории нельзя проводить ряд работ в области благоустройства. В частности, речь идет о высадке вдоль объекта деревьев и установке мусоросборников.
