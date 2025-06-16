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Шопоголики из Татарстана тратят меньше, чем в других регионах

11:44, 16.06.2025

В целом 5% россиян тратят на шоппинг больше половины зарплаты

Шопоголики из Татарстана тратят меньше, чем в других регионах
Фото: Михаил Захаров

Среди опрошенных татарстанцев только 42% тратят на шопинг 11—20% своей зарплаты. При этом в целом по России 5% граждан тратят на покупки более половины своих доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.

Среди лидеров по шопоголизму жители Челябинской и Нижегородской областей, а также Красноярский край.

32% татарстанцев выделяют на шопинг не более 5—10% от зарплаты. Большинство жителей республики покупают вещи на маркетплейсах (75%), еще 62% выбирают торговые центры. Только 4% заказывают товары из-за рубежа.

Около 60% покупают повседневную одежду, 49% тратятся на обувь. 43% покупают косметику, еще 28% покупок приходятся на аксессуары.

Дарья Сайфиева
Справка

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БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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