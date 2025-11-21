Тукаевский район Татарстана потерял 62 млн из-за земельной аферы

Бизнесмена, который провернул мошенническую схему, ждет 2,5 года тюрьмы

Набережночелнинский городской суд вынес приговор 64-летнему Валерию Чулакову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

С октября 2023 года по февраль 2024 года бизнесмен совершил незаконный обмен земельных участков в Тукаевском районе Татарстана. Чулаков обменял свои 25 участков стоимостью более 46 млн рублей на пять участков общей стоимостью свыше 109 млн рублей.

Преступление было совершено с помощью подложной оценки. Его участки имели ограничения, не позволяющие строить на них жилье, что значительно снижало их стоимость. Однако Чулаков попросил кадастрового инженера оценить земли без учета этих ограничений, искусственно завысив их стоимость.

В результате махинаций муниципальному образованию был причинен ущерб на более чем 62 млн рублей. Суд приговорил мошенника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

