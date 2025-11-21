«Ак Барс» отпустил сына Гатиятулина в другой клуб

Он продолжит карьеру в альметьевском «Нефтянике»

Нападающий Артемий Гатиятулин обменян из казанского «Ак Барса» в альметьевский «Нефтяник». Об этом сообщили в пресс-службе казанцев.

Артемий Гатиятулин — сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Ожидается, что в системе «Нефтяника» хоккеист будет играть за «Спутник» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

В нынешнем сезоне нападающий выступал в «Ирбисе» из МХЛ, где в 13 матчах забросил одну шайбу и отдал один ассист. В прошлом чемпионате в его активе было 3 (1+2) очка в 26 играх.

Артемий Гатиятулин — воспитанник «Трактора». Выступал в команде «Белые Медведи» (2023—2024). Из системы челябинского «Трактора» хоккеист перебрался в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона.

Зульфат Шафигуллин