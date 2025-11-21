На глазах зрителей Dubai Airshow разбился истребитель, пилот не катапультировался
Пилот Tejas индийского производства исполнял фигуру высшего пилотажа «бочка»
Индийский многоцелевой истребитель Tejas потерпел крушение сегодня в ходе летной программы на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
По предварительным данным, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (13:00 мск), когда пилот истребителя Tejas индийского производства исполнял фигуру высшего пилотажа «бочка».
Над местом крушения в настоящий момент поднимается столб черного дыма.
Источники в Министерстве обороны Индии подтвердили, что истребитель индийских ВВС Tejas разбился во время летной программы на Dubai Airshow 2025. Согласно предварительной информации, пилот разбившегося самолета не успел катапультироваться.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».