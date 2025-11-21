Новости происшествий

17:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На глазах зрителей Dubai Airshow разбился истребитель, пилот не катапультировался

14:11, 21.11.2025

Пилот Tejas индийского производства исполнял фигуру высшего пилотажа «бочка»

Индийский многоцелевой истребитель Tejas потерпел крушение сегодня в ходе летной программы на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (13:00 мск), когда пилот истребителя Tejas индийского производства исполнял фигуру высшего пилотажа «бочка».

Над местом крушения в настоящий момент поднимается столб черного дыма.

Источники в Министерстве обороны Индии подтвердили, что истребитель индийских ВВС Tejas разбился во время летной программы на Dubai Airshow 2025. Согласно предварительной информации, пилот разбившегося самолета не успел катапультироваться.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также