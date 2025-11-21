Минниханов оценил вклад оптико-электронного кластера в обороноспособность и экономику

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями трудовых коллективов оптико-электронного кластера «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Он выслушал предложения и замечания, касающиеся подготовки кадров, а также взаимодействия с республиканскими производителями, включая автомобильную промышленность.

— Сегодня на ваших предприятиях произошли позитивные изменения, — отметил Минниханов. — Это касается и укрепления материально-технической базы, и современного оборудования. Главное — что у коллективов достойная зарплата, грамотно организованы все производственные процессы.

Раис Татарстана подчеркнул, что госкорпорация «Ростех» осуществляет серьезные и важные преобразования на предприятиях. Он особо отметил, что в условиях СВО оборонным предприятиям уделяется самое серьезное внимание, выразив благодарность за это Владимиру Путину.

В ходе встречи раис Татарстана также положительно оценил ухоженные дворы и спортивные объекты, расположенные на территории района, назвав ощущения от увиденного «позитивными».

Особое внимание было уделено вопросам подготовки специалистов. Минниханов сообщил, что будет усилено сотрудничество с высшей школой, в том числе по направлению производственной аспирантуры, дающей возможность совмещать научную деятельность с реальным производством. «Профессиональное образование — техникум — вуз — вся эта кооперация должна работать слаженно», — подчеркнул он, добавив, что вклад предприятий оптико-электронного кластера в экономику и обороноспособность страны огромен.

Раис Татарстана проинформировал, что в декабре одному из ведущих разработчиков оптико-электронной техники исполнится 50 лет и его коллектив будет отмечен высокими наградами. В 2027 году юбилейную дату будет отмечать и другое предприятие прикладной оптики.



В рамках диалога представители одного из предприятий обратились с просьбой наладить взаимодействие с республиканскими производителями автомобилей для поставок производимой продукции. В частности, предприятие, являющееся одним из крупнейших в России по производству и комплексной поставке автокомпонентов, выпускает автомобильные фильтры, ковры, автохимию и защитные элементы, имея опыт сотрудничества с мировыми автобрендами.

— Мы обязательно проведем такую работу с компаниями — производителями автомобильной промышленности, — пообещал Минниханов. — Думаю, ваше предприятие способно выступить крупным поставщиком, у вас такая номенклатура продукции.

Рената Валеева