Российская группировка «Запад» освободила четыре населенных пункта в ДНР

Помимо этого, военные взяли под контроль Купянск

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска, действующие в составе группировки «Запад», сообщили об освобождении четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу заявило Минобороны.

В официальной сводке российского ведомства говорится: «Освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики».

Помимо этого, российская группировка «Запад» также сообщила об освобождении Купянска и продолжении уничтожения окруженных формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол.

Вчера группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Веселое Запорожской области.

Рената Валеева