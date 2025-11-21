Российская группировка «Запад» освободила четыре населенных пункта в ДНР
Помимо этого, военные взяли под контроль Купянск
Российские войска, действующие в составе группировки «Запад», сообщили об освобождении четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу заявило Минобороны.
В официальной сводке российского ведомства говорится: «Освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики».
Помимо этого, российская группировка «Запад» также сообщила об освобождении Купянска и продолжении уничтожения окруженных формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол.
Вчера группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Веселое Запорожской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».